CONCOURS | Fondation de l'Hermitage – Chefs-d’œuvre de la collection Bemberg Gagnez 25 x 2 billets pour la nouvelle exposition de la Fondation de l’Hermitage, du 2 mars au 30 mai 2021.

Chefs-d’œuvre de la collection Bemberg DR

La Fondation de l’Hermitage dévoile les plus grands chefs-d’œuvre de la prestigieuse collection de Georges Bemberg (1915-2011). Exposée pour la première fois hors des murs de la Fondation Bemberg, à Toulouse, cette collection se distingue par la qualité de ses œuvres de la fin du 19e et du début du 20e siècle (Bonnard, Monet, Fantin-Latour, Matisse), et de ses peintures anciennes (Cranach, Clouet, Véronèse). Une occasion unique d’admirer ces trésors hors de leur écrin habituel!

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: