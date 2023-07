Sentier gourmand Lavaux – Cheminer à travers vignes et goûter à la diversité du terroir La neuvième édition de la promenade gourmande s’est tenue le 2 juillet et proposait un périple en six étapes et autant de dégustations. Récit. Catherine Cochard

La neuvième édition du Sentier gourmand Lavaux emmenait les gourmands déguster les vins de cinq domaines différents et d’un invité. DR

Le Sentier gourmand Lavaux se gagne au mental, diront ses plus fidèles adeptes. Car derrière ses airs de balade gourmande à travers les vignes, cette joute en six étapes et autant d’occasions de déguster des vins comporte un certain nombre de difficultés à surmonter. À commencer par l’envie quasi irrésistible de prendre racine à l’une des haltes pour refaire le monde…

Neuvième édition

C’est dimanche 2 juillet que s’est tenue la neuvième édition de cette course un peu spéciale, où personne ne court mais où tout le monde a soif. Le départ de la gare de Grandvaux permet de se mettre en jambes avant de grimper jusqu’au domaine Mermetus, sur les hauts d’Aran. Là, première épreuve: parmi les trois vins proposés par Henri et Vincent Chollet, le Terrasses de Valérie (AOC Lavaux 2022) est piégeux tant il invite à s’installer.

Un peu malgré soi, on quitte le nid d’aigle de Mermetus pour rejoindre le domaine Vitis Musicalis et son jardin avec terrain de pétanque. On reste sur un chasselas, le Musicalis Villette AOC Lavaux 2022. Puis on file à travers les vignes pour gagner la place Saint-Vincent d’Aran, où l’invité de cette édition, le domaine bernois Krebs & Steiner, propose notamment un riesling-silvaner 2022, dont le nez fruité offre une transition bienvenue entre les précédents chasselas et les rouges qu’on dégustera par la suite.

Le domaine Jacques et Aurélia Joly occupe le poste 4, au centre du village de Grandvaux. Parmi les trois vins proposés, on choisit le Sensoriel Ass. rouge AOC Vaudois 2022, au nez de cerise noire et d’amande.

La pente douce mène jusqu’à la prochaine escale, un petit jardin au milieu des vignes, juste en dessus de Cully. C’est le domaine Laurent Berthet qui reçoit. On opte pour le Galaurus Villette Grand cru 2020, un assemblage de cabernet dorsa, de galotta et de saint-laurent dont le nez exprime des notes de cassis, de mûre, de griotte, de chêne ou de bois de santal, complétées par des notes de cacao, de vanille, de noisette et de tabac brun. C’est notre coup de cœur.

Un marathon de plusieurs heures

Un peu plus de trois heures se sont écoulées lorsqu’on arrive à la ligne d’arrivée, le domaine Potterat, à Cully. On termine avec un dessert de fruits rouges et un chasselas, l’Epesses Grand cru, tout en se remémorant la richesse et la diversité du terroir de Lavaux exprimées à travers les différents vins dégustés.

