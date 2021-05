Les substances et leurs effets Afficher plus

Apparu il y a plus de dix ans à Londres chez les gays, le chemsex s’est répandu partout ailleurs et toucherait aussi les hétérosexuels. Les principaux produits utilisés sont les drogues de synthèse de la famille des cathinones (3-MMC, 4-MMC et méphédrone), puis vient le GBL (ou GHB), le crystal meth (Tina ou T) ou encore la cocaïne.

Les cathinones de synthèse provoquent une excitation sexuelle puissante, désinhibent, retardent voire empêchent l’éjaculation mais diminuent l’érection. Elles sont empathogènes et entactogènes, favorisent à la fois l’empathie et le contact, tout en masquant la faim, la douleur et la fatigue.