Aide financière – Chêne-Bougeries fait un cadeau de 600 francs à tous ses habitants Ce montant unique, alloué à titre exceptionnel, doit aider les ménages à faire face à l’inflation et à l’augmentation du prix de l’énergie. Antoine Grosjean

Chêne-Bougeries, le 01/02/2022 - La mairie de Chêne-Bougeries (route de Chêne 136). Lucien FORTUNATI

C’est Noël après l’heure pour les habitants et habitantes de Chêne-Bougeries! La Commune aisée de la rive gauche a décidé d’allouer à chacun et chacune un subside de 600 fr. pour faire face à l’inflation et à l’augmentation des coûts de l’énergie. Un montant de 6,6 millions de francs a été prévu au budget pour cette aide exceptionnelle.