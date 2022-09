Tennis – «Cher Roger, mon ami», la réaction de Rafael Nadal à la retraite de Federer C’était la réaction la plus attendue de toutes, Rafael Nadal s’est exprimé sur le départ à la retraite de Roger Federer. EBA

Nadal et Federer, lors d’un match exhibition en Afrique du Sud en 2020. AFP

Roger Federer-Rafael Nadal, Rafael Nadal-Roger Federer, ces deux-là ont offert au tennis l’une des plus belles rivalités de l’Histoire. Peut-être même la plus grande. On se rappelle de cette finale légendaire de 2008 à Wimbledon, de celle en Australie quelques mois plus tard, en 2009, de ce combat inattendu en 2017, toujours en Australie, et de tant d’autres matches au sommet.

De toutes les réactions du monde du sport à la retraite de Federer, celle de son plus grand rival était la plus attendue.

«Cher Roger, mon ami et rival. J’aurais souhaité que ce jour n’arrive jamais. C’est un jour triste pour moi personnellement et pour le sport autour du monde. Ça a été un plaisir mais aussi un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec toi et de vivre tant de beaux moments sur et en dehors du court», a écrit l’Espagnol sur les réseaux sociaux.

«Nous aurons encore plein de moments à partager dans le futur, il y a encore plein de choses à faire ensemble, nous le savons. En attendant, je te souhaite tout le bonheur avec ta femme, Mirka, tes enfants, ta famile, et profite de ce qui t’attend. On se voit à Londres», conclut-il, en référence à la Laver Cup qui se disputera du 23 au 25 septembre.

La capitale anglaise verra «Le Maître» jouer une dernière fois. Et pourquoi pas aux côtés de Nadal en double…

