Biologie évolutive – Chercheur émérite, Laurent Keller ne travaille plus à l’UNIL La nouvelle, publiée ce 13 février sur le site de la revue scientifique «Science», questionne. Licenciement ou démission? Le spécialiste des fourmis reste flou. Catherine Cochard avec l’ATS

Laurent Keller est un spécialiste des fourmis à la renommée internationale. Patrick Martin / 24 heures

Laurent Keller, l’un des chercheurs suisses les plus connus dans le domaine de la biologie évolutive, ne travaille plus à l’Université de Lausanne. C’est un courriel envoyé aux membres du Département d’écologie et évolution de l’UNIL qui l’a fait savoir, sans préciser la raison de ce départ. L’information a ensuite été reprise par la revue scientifique américaine «Science» qui l’a publiée sur son site, ce lundi 13 février.