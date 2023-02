Documentaire – Cherchez la femme en Erica Jong Le réalisateur Kaspar Kasics a rendu visite à la pionnière américaine du féminisme et autrice du best-seller «Le complexe d’Icare», succès phénoménal des seventies. Boris Senff

Erica Jong telle qu’elle apparaît dans «Breaking the Wall» lors d’une fête dans son appartement new-yorkais. VINCA FILMS

«Pas mal de gens connaissent son nom, mais beaucoup d’hommes ne l’ont pas lue: ils avaient peur!» Pour approcher Erica Jong, féministe de la première heure, Kaspar Kasics n’a, lui, pas eu peur de lui avouer qu’il n’avait – encore – rien lu d’elle. «J’ai tout de suite compris qu’avec elle, il fallait se montrer honnête.»

Le réalisateur zurichois de «Erica Jong – Breaking the Wall» a depuis rattrapé son retard et dévoré la plupart des ouvrages de cette auteure à succès, depuis son «Complexe d’Icare» («Fear of Flying», 1973) qui s’était vendu à plus de 20 millions d’exemplaires, se posant comme un jalon de l’affirmation d’une sexualité féminine, jusqu’à ceux où elle s’interroge sur la vieillesse ou la mort, toujours sous le prisme de l’égalité de sexes.

«Je savais que je voulais faire un film européen. Et non pas américain, où l’on interroge de nombreux proches.» Kaspar Kasics, réalisateur

Avec son film – le premier sur l’écrivaine –, le réalisateur suisse de 70 ans, ancien président de l’Association des réalisateurs et scénaristes de cinéma en Suisse, comble une lacune, mais à sa manière. «Dès la conception, je savais que je voulais faire un film européen. Et non pas américain, où l’on interroge de nombreux proches qui font la promotion ou évoquent de mauvais moments, bref, où ce sont les autres qui fixent la valeur de la personne.»

De façon d’abord déconcertante mais évoquant subtilement une forme de bilan de vie de la part d’une combattante longtemps exposée, «Breaking the Wall» s’invite surtout dans l’intimité d’une femme encore très active mais au soir de sa vie, saisie dans son grand appartement de l’Upper East Side ou dans sa maison du Connecticut. Une incursion domestique plutôt rare dès qu’il s’agit d’auteurs célèbres.

Personnalité charismatique

«Je voulais laisser un maximum d’ouverture au spectateur, revendique Kasics en repoussant toute volonté didactique. Faire apparaître une femme charismatique, originale, de caractère, avec son humour et son côté un peu bizarre. Elle m’avait averti: elle ne changerait rien à sa vie pour les besoins du film. Pourtant, dans presque chaque scène, on trouve des éléments de féminisme.»

Erica Jong à l’époque de ses premiers talk-shows dans les années 1970. DR

Le film ouvre toutefois à plusieurs reprises des fenêtres sur le passé en montrant des extraits de talk-shows où l’auteure, en phénomène des années 70-80, a régulièrement été conviée. L’époque, si phallocrate, retenait de ses livres qu’ils parlaient ouvertement de sexe. Souvent comparée à son ami et soutien Henry Miller, Erica Jong a souvent été réduite, caricaturalement, à cet aspect fallacieusement présenté comme «pornographique».

Mais, à l’encontre des préconceptions, Erica Jong s’y montre toujours posée, légèrement malicieuse, même quand les présentateurs deviennent très lourds… «Elle m’a toujours dit que là où certains pensent que le féminisme vise à détruire un ordre établi, à affronter les hommes par la force et l’agressivité, elle a toujours cherché un chemin créatif, ouvert, qui rende l’égalité possible.»

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.