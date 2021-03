Volleyball, LNA dames – Cheseaux a d’ores et déjà rempli son contrat Éliminées en quart de finale des play-off, les Gremaudes chassent désormais la cinquième place. Maude Lavanchy sur le devant de la scène. Gérard Bucher

Oriane Hämmerli et ses coéquipières du VBC Cheseaux ont souffert de la différence de budget lors de leur série de play-off contre Guin. Yvain Genevay

Contrairement au LUC, qui est parvenu à redresser la situation au match retour du premier tour des play-off, le VBC Cheseaux a échoué dans cette entreprise à Guin. La défaite concédée quelques jours plus tôt à domicile (1-3) a pesé trop lourd en terre fribourgeoise. Vainqueures de Guin au tie-break, les Gremaudes sont tombées les armes à la main. Il leur reste la possibilité de décrocher la 5e place, au terme de deux séries de play-off programmées dès cette fin de semaine. L’Europe est à ce prix. Toujours est-il que le dernier carré des play-off s’est une nouvelle fois refusé aux Vaudoises.

Une question de budget (280’000 francs contre 410’000 francs pour leurs adversaires), mais également d’expérience. Dans les moments importants, les joueuses de Doris Stierli ont eu tendance à se crisper, voire à paniquer. Bien qu’il soit de qualité, l’effectif est un peu juste. La moindre absence ou contre-performance de l’une des joueuses phares coûte souvent très cher. À titre de comparaison, Guin évolue avec quatre étrangères (contre deux à Cheseaux), et peut surtout compter sur huit Suissesses qui font toutes partie du cadre national.

Doris Stierli laisse volontiers sa place

Doris Stierli est consciente d’avoir passé tout près d’un exploit historique. «La saison n’est heureusement pas terminée, se réjouit-elle. J’espère que mes joueuses sauront se remotiver pour aller chercher cette cinquième place que nous méritons tellement.»

Pour y parvenir, Doris Stierli pourra s’appuyer sur une Maude Rose Lavanchy en feu. Auteure de 20 points à Guin, la centrale du VBC Cheseaux a réalisé le match de sa vie selon les termes de son mentor. Chercheuse en économie et en comportement organisationnel, elle est sans conteste l’une des révélations de la saison.

«Je laisse volontiers mon poste à quelqu’un qui continuerait d’adopter une philosophie tournée vers la formation et le plaisir du jeu.» Doris Stierli, fondatrice du VBC Cheseaux

Cela dit, Doris Stierli se demande s’il ne serait pas temps pour elle de se consacrer un peu plus aux champignons, sa grande passion. «Je laisse volontiers mon poste à quelqu’un qui continuerait d’adopter une philosophie tournée vers la formation et le plaisir du jeu, répète volontiers la fondatrice du VBC Cheseaux. Quelqu’un qui entraînerait peut-être mieux que moi également.» Pour l’heure, l’oiseau rare n’est pas près de se poser sur les hauts de Lausanne. Ne serait-ce que pour des raisons financières. À moins que l’une de ses filles ne décide de reprendre le flambeau tôt au tard. On pense à Marine Hämmerli, actuelle libéro et professeure de sports comme l’a été sa mère.

Quant à l’effectif de la saison prochaine, il ne connaîtra pas de profonds bouleversements, sauf surprise. Sarah van Rooij, Ines Granvorka, Maude Lavanchy, Oriane et Marine Hämmerli devraient rester au nid. Doris Stierli espère que l’une de ses étrangères (Meg Wolowicz?) les imitera. Le VBC Cheseaux aurait alors de quoi passer une vitesse supérieure.