Volleyball, play-off – Cheseaux bute sur son plafond de verre Éliminées en quarts de finale par Lugano, les Gremaudes n’y arrivent toujours pas. Gérard Bucher

La saison du VBC Cheseaux s’est terminée samedi par une défaite 3 à 0 face à Lugano. Magali Girardin

Une fois de plus, les joueuses du VBC Cheseaux ne sont pas parvenues à briser le plafond de verre qui les empêche de se hisser dans le dernier carré des play-off.

Pénalisées par l’absence sur blessure de l’Américaine Erika Pritchard, les Vaudoises se sont lourdement

inclinées à l’aller comme au retour (3-0) face à une formation tessinoise bardée de sept joueuses étrangères, contre trois de leur côté. «Si on avait pu remporter le premier set, dira Inès Granvorka, cela aurait pu peut-être changer les choses. Cela dit, en attaque, les Luganaises possèdent un gros potentiel. Cela vient de partout. On a essayé d’opérer des changements, mais cela n’a pas réussi.»

Pour pouvoir franchir un palier supplémentaire, le VBC Cheseaux a besoin d’augmenter son budget, qui est de l’ordre de 250’000 francs. Les étrangères ont un prix, auquel il est difficile d’échapper. Qui plus est, le club de la Porte du Gros-de-Vaud a d’ores et déjà engagé une entraîneuse professionnelle, Laura Girolami, en vue de la prochaine saison. Ce qui engendrera un certain coût. C’était moins le cas de Doris Stierli, laquelle a décidé de prendre du recul, trente-six ans après avoir fondé le VBC Cheseaux. Il est temps pour elle de s’adonner pleinement à la mycologie, son dada. Les champignons de plusieurs régions sont déjà très inquiets. Ils bénéficieront toutefois d’un sursis, car Doris Stierli et ses ouailles doivent encore disputer des rencontres de classement pour pouvoir accrocher la cinquième place, synonyme de campagne européenne.



Cheseaux - Lugano 0-3 (22-25 18-25 22-25) Afficher plus Marais-du-Billet: 312 spectateurs.

Arbitres: MM. Sanapo et Dzankovic.

Cheseaux: O. Haemerli (passeuse, 0 pt) ; Oseghale (6), Novakovic (14), Granvorka (4),

Ferguson (10), Freymond (8) ; M. Haemmerli (libéro) ; Van Rooij (1), Monge (0), Hanon

(0), Kostadinova (1).

Lugano: Gebhardt (passeuse, 3 pts) ; Milovic (10), Meawad (9), Runjic (7), Kantor (12),

Branca (4) ; Mortati (libéro) ; Paya (libéro), Vaida (0).

Vainqueur 2-0 dans la série (best of three), Lugano qualifié pour les demi-finales.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.