Volleyball – Cheseaux égalise dans la série Vainqueures 3-2 de Guin, les Gremaudes joueront leur qualification pour les demi-finales des play-off samedi lors du match 3. Gerard Bucher

Patrick Martin (Archives)

Battues 3-2 en terres singinoises il y a quelques jours, les joueuses de Doris Stierli se sont rebellées à domicile. Déterminées, malgré la perte du premier set, elles ont retourné la situation à leur avantage en s’imposant au terme d’un tie-break irrespirable, remporté 15 points à 12.

Tout comme la saison dernière, il s’agira pour les Gremaudes d’aller chercher la qualification pour les demi-finales à Guin. Ce sera samedi prochain à 17h30. En jeu: une qualification pour le dernier carré des play-off. Un exploit qu’elles n’ont jamais réussi en 22 saisons passées en Ligue Nationale A.

Gageons que si Meg Wolowicz (sacrée MVP de la rencontre) et Ines Granvorka parviennent à garder le même niveau de jeu que lors du match 2, il y a de fortes chances pour que les protégées de Doris Stierli parviennent à leurs fins. Ce ne serait que justice pour une formation et un club qui a toujours misé sur la formation.

Pour la première fois de son histoire, le VBC Cheseaux avait opté pour trois étrangères. Des Américaines en l’occurrence (Meg Wolowicz, Audriana Fitzmorris, Madeline Haynes) qui ont jusqu’ici répondu aux attentes de leurs dirigeants. On pense en particulier à Meg Wolowicz, très proche de Doris Stierli, et qui n’a pas son pareil pour souder l’équipe tout au long de la saison. L’été dernier, elle aurait pu partir sous d’autres cieux. Elle en a décidé autrement, tellement elle se sentait bien dans cet environnement. On dit volontiers qu’elle est la troisième fille de son entraîneur.

Interrogée après la rencontre, Ines Granvorka a parlé d’un match très physique. «C’était tendu de bout en bout, a ajouté l’ailière du VBC Cheseaux. Rien n’est joué à ce stade, même si Guin aura la pression samedi.»

