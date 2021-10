Volleyball – LNA – Cheseaux est prêt à franchir un nouveau palier Les joueuses du VBC Cheseaux peuvent compter sur un trio d’Américaines prometteur pour effacer le départ de Sarah van Rooij. Gérard Bucher

Le trio d’Américaines que forment Maddie Haynes, Megan Wolowicz et Audriana Fitzmorris devrait permettre au VBC Cheseaux de se qualifier pour les play-off, cette saison. ODILE MEYLAN

De retour en LNA depuis 2013, vingt après avoir atteint la finale de la Coupe de Suisse, le VBC Cheseaux n’a jamais cessé d’être un club formateur. Ce qui ne l’empêche pas de nourrir des ambitions. En février dernier, il s’en est fallu de peu (élimination au set-average face à Guin) pour que les protégées de Doris Stierli ne se hissent dans le dernier carré des play-off.

Cette saison, le club de la porte du Gros-de-Vaud dispose de la plus belle armada d’étrangères de son histoire. En plus de Meg Wolowicz (24 ans, 1,94 m, centrale), restée au club parce qu’elle y a trouvé une deuxième famille et un jeu à sa taille, deux autres Américaines, Maddie Haynes (23 ans, 1,93 m, ailière) et Audriana Fitzmorris (23 ans, 1,98 m, pointue) ont rejoint l’effectif en attaque.