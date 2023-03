Volleyball – Cheseaux ne verra pas les demi-finales Battues 3-0 à domicile par Lugano samedi soir, les Gremaudes ont une nouvelle fois échoué au premier tour des play-off. Gérard Bucher Cheseaux

Pour Cheseaux, il reste encore la cinquième place à disputer en cette fin de saison.

Une semaine après avoir subi les foudres des Luganaises au Tessin (défaite 3-0), les joueuses de Doris Stierli se sont inclinées sur le même score dans leur antre du Marais-du-Billet. Autant dire qu’elles n’ont pas eu voix au chapitre au cours de cette confrontation. Le dernier carré des play-off reste ainsi un Graal après lequel les Vaudoises courent désespérément. Handicapées par l’absence sur blessure de leur tête de gondole, Erika Pritchard, elles n’ont pas pu sortir de leurs gonds face à une formation tessinoise qui compte la bagatelle de sept joueuses étrangères dans ses rangs, contre trois du côté du VBC Cheseaux (Novakovic, Ferguson, Hanon).

Cheseaux n’a pas démérité

Cela dit, les ouailles de Doris Stierli n’ont pas démérité. Elles se sont battues sur chaque ballon. Elles ont même caressé l’espoir de s’arroger le premier set après avoir mené 22-21. Mais les Tessinoises, via Mercedesz Kantor et Carinne Lee Gebhardt, leur ont fermé la porte au nez sur les points suivants (22-25). Les Gremaudes sont également revenues à la marque lors de la troisième manche (21-22). Sans plus, malheureusement pour elles.

«Lugano est une belle équipe, à tous les niveaux, a commenté Oriane Haemmerli après la partie. Elles ont très bien réceptionné et leur libéro (ndlr : Mortati) a livré une grande partie Hormis le premier set, où nous avons été devant à plusieurs reprises, nous n’avons pas été en mesure de disputer nos chances. L’absence de Erika Pritchard a bien sûr été préjudiciable. Ça a changé toute l’équipe. Mais, cela ne doit pas être une excuse.»

La saison n’est pas terminée

Quoi qu’il en soit les joueuses du VBC Cheseaux n’ont pas encore disputé leurs derniers ballons de la saison. La chasse à la cinquième place, synonyme de qualification pour une compétition européenne, est lancée pour les quatre formations qui ont perdu pied lors de ces quarts de finale. Prochaine échéance pour les Gremaudes: une série de rencontres face à Genève Volley, qui débutera samedi prochain au Marais-du-Billet.

Cheseaux - Lugano 0-3 (22-25 18-25 22-25) Afficher plus Marais-du-Billet. 312 spectateurs. Arbitres: MM. Sanapo et Dzankovic. Cheseaux: O. Haemerli (passeuse, 0 pt) ; Oseghale (6), Novakovic (14), Granvorka (4), Ferguson (10), Freymond (8) ; M. Haemmerli (libéro) ; Van Rooij (1), Monge (0), Hanon (0), Kostadinova (1). Lugano: Gebhardt (passeuse, 3 pts) ; Milovic (10), Meawad (9), Runjic (7), Kantor (12), Branca (4) ; Mortati (libéro) ; Paya (libéro), Vaida (0). Vainqueur 2-0 dans la série (best of three), Lugano qualifié pour les demi-finales.



