Cheseaux - Düdingen 1-3 (15-25 23-25 27-25 24-26) Afficher plus

Derrière-la-Ville. Huis-clos.

Arbitres: MM. Enkerli et Weinberger.

Cheseaux: O. Hämmerli (passeuse); Taylor, Wolowicz, Granvorka, Lavanchy, van Rooij; M. Hämmerli (libéro); Freymond, Schnetzer, Kostadinova.

Düdingen: Pierret (passeuse); Sulser, Wieland, Steinemann, Cash, Kjelstrip; Deprati (libéro); Giustino, Zurlinden, Mebus, Eiholzer.

0-1 dans la série (best of two, golden set en cas d’égalité).