Volleyball – Cheseaux se défait difficilement de Lugano Les Gremaudes ont fini par l’emporter au tie-break du cinquième set après avoir galvaudé 3 balles de 3-1. Gerard Bucher Lugano

La top-scorer Maddie Haynes a brillé à Lugano. 24heures/Odile Meylan

Un match n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Les joueuses de Doris Stierli ont largement pu s’en apercevoir à Cadempino face à Volley Lugano samedi lors de la 3e journée de LNA dames. Alors qu’elles menaient 2 sets à rien, elles ont relâché l’étreinte qu’elles avaient savamment mises en place sur leurs adversaires.

Fébriles jusque-là, les Tessinoises n’en demandaient pas tant. Emmenées par une Kantor Mercedesz (30 pts) en mode autoroute, elles ont pris confiance et se sont acharnées à défendre le moindre ballon avec une détermination stupéfiante. Largement de quoi revenir à deux sets partout et à faire douter les joueuses de Cheseaux.

Si ces dernières s’en sont sorties in extremis, elles le doivent principalement à Maddie Haynes, leur top-scorer, auteure de 39 points et surtout très présente lors des moments-clés de la rencontre. Les Gremaudes auraient même pu enlever l’entier de la cagnotte, si elles n’avaient pas manqué trois balles de 3-1. A quelques jours de se rendre en terre bâloise pour y rencontrer Aesch Pfeffingen, favori du championnat, la victoire garde toute sa saveur, même si les trois points n’y sont pas.

Doris Stierli était néanmoins soulagée d’avoir passé la rampe. «Je suis contente d’avoir gagné, a soufflé la coach du VBC Cheseaux. On lâche un point, mais on en gagne deux. Dommage qu’on ait cassé au deuxième set. Le service n’était plus là. Toute l’équipe était en dedans. On les a laissées revenir. Cela dit, Maddie Haynes a réalisé le match que l’on attendait d’elle. Ce soir, on était tributaire de sa performance.»

Lugano - Cheseaux 2-3(18-25 17-25 25-21 34-32 11-15) Afficher plus Palestra Palamondo, Cadempino. 250 spectateurs. Arbitres: M. Wütrich, Mme Ruegg. Lugano: Caixeta (passeuse, 2 pts) ; Mercedesz (30), Gwerder (5), Dumcheva (21), Langegger (8), Slavulj (6) ; Mortati (libéro) ; Magnaghi (1), Branca (4), Venco (1), Paya (libéro). Cheseaux: O. Hämmerli (passeuse, 2 pts) ; Haynes (39), Lavanchy (10), Fitzmorris (18), Freymond (7), Wolowicz (17) ; M. Hämmerli (libéro) ; Trezzini (1), Simic (1), Kostadinova, Zurbuchen.

