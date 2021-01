Scolarité autour de Payerne – Chevroux veut se battre pour sa bucolique école Les trois classes du village lacustre semblaient avoir sauvé leur peau. Elles devront probablement fermer cet été par souci de centralisation. Sébastien Galliker

Avec son imposante place de jeu et son terrain de football synthétique, la bucolique école de Chevroux propose un cadre unique dans la région broyarde. L’Association scolaire intercommunale de Payerne et environs (Asipe) avait même annoncé courant 2018 maintenir la structure ouverte au moins jusqu’en 2025. Mais les grandes manœuvres en vue de la prochaine rentrée scolaire 2021 viennent de faire leur première victime, a appris «24 heures». Ses portes fermeront cet été, a décidé lundi l’Asipe.

«Notre municipale déléguée au sein du comité de direction (Codir) nous l’a annoncé mardi en séance de Municipalité. On ne comprend pas cette décision, d’autant plus que nous avons récemment consenti un investissement pour ouvrir une troisième classe, à la demande de l’Asipe. On va se battre, mais cela semble compromis», peste le syndic Jean-Daniel Curchod. Avec la création d’un second établissement primaire autour de Payerne, suite à la réunion des écoliers des environs de Valbroye, et la mise à disposition d’un certain nombre de nouvelles salles de classe suite à l’ouverture du nouveau Collège de la Coulaz à Payerne et la fin du chantier d’agrandissement du collège de Corcelles-près-Payerne, l’Asipe doit revoir son organisation.

Tour sur le lac

De longue date, l’association cherche à centraliser ses classes pour diminuer les frais de transport scolaire, dont l’organisation a donné lieu à de nombreuses plaintes ces dernières années. La construction d’un nouveau collège de seize classes à Payerne devait entraîner la fermeture de celui de l’Ancien-Hôpital et de l’école de Vers-chez-Perrin. L’agrandissement du collège de Corcelles de huit à douze classes devait condamner l’école de Missy. Mais pas celle de Chevroux, où les élèves profitent chaque année d’un tour en bateau sur le lac de Neuchâtel.

«C’est à l’envers du bon sens. Pense-t-on au bien-être des enfants? Et surtout combien de temps va durer cette solution provisoire?» Jean-Daniel Curchod, syndic de Chevroux

Si le syndic monte aux barricades, c’est parce qu’il se dit que la fermeture de ces trois salles permettra d’enclasser des écoliers à Corcelles-près-Payerne dans des salles provisoires en containers. Ceux-ci avaient été installés pour la sécurité des écoliers, le temps des travaux. «C’est à l’envers du bon sens. Pense-t-on au bien-être des enfants? Et surtout combien de temps va durer cette solution provisoire?» s’interroge Jean-Daniel Curchod. Dans une région au développement démographique intense, pourquoi l’Asipe privilégie-t-elle une solution dont le dispositif demande déjà des classes provisoires?

Pas validé

Contactée, l’association ne souhaite pas répondre à ces questions actuellement, toutes les parties (autorités, corps enseignant, etc.) n’ayant pas encore été informées officiellement. «À ce stade, l’Asipe, responsable de la mise à disposition de bâtiments et locaux, et l’Établissement primaire de Payerne et environs, responsable des enclassements et des aspects pédagogiques, n’ont pas encore validé toutes les décisions pour la prochaine rentrée», répond Julien Mora, municipal de Payerne et président du Codir.

«Les variantes sont évaluées en tenant compte des aspects financiers et pédagogiques mais surtout de la «qualité de vie» des élèves et de leurs parents.» Julien Mora, président du Codir de l’Asipe

Les dirigeants précisent toutefois que «toutes les variantes étudiées sont évaluées en tenant compte des aspects financiers et pédagogiques mais surtout de la «qualité de vie» des élèves et de leurs parents». La répartition complète des élèves de l’ancien établissement de Granges et environs, qui deviendra Payerne-Granges (820 élèves de Champtauroz, Treytorrens, Valbroye, Henniez, Villarzel, Trey et une partie de Payerne) et du futur établissement Payerne-Corcelles (1000 de Grandcour, Missy, Chevroux, Corcelles-près-Payerne et l’autre partie de Payerne) sera présentée courant février, avant les vacances scolaires.