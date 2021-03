Développement de l’accueil à Lavaux – Chexbres aura son centre de promotion touristique La gare va être transformée en centre d’accueil pour les visiteurs pour 1,6 million. Le projet a eu du mal à convaincre certains élus. Cécile Collet

Le projet prévoit une large ouverture du rez vers le sud et un accès plus accueillant pour les visiteurs. Bureau d’architecte CREA7

Chexbres, balcon du Léman, est une des portes d’entrée du site inscrit de Lavaux. Mais à côté des places réservées aux cars de touristes, seuls un point «i» étriqué et une cabane en bois montée à chaque belle saison accueillent les visiteurs à la gare de Chexbres. La Municipalité veut donc réaménager ce bâtiment de début 1900 pour pallier ce manque.

Produits locaux

Mardi soir, le Conseil communal a fini par accepter son projet, devisé à 1,62 million, malgré un rapport de minorité de la commission ad hoc et le refus de la Commission des finances. Il prévoit l’ouverture du rez sur une véranda et l’aménagement des étages en espaces de rencontre, avec un accès aux personnes à mobilité réduite. L’idée est de louer ces lieux à Montreux-Vevey Tourisme, au petit train Lavaux Panoramic et à la Société de développement de Chexbres, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin, pour la promotion des produits touristiques de la région. Les transformations devraient être terminées pour le printemps 2022.