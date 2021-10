Entreprise de boissons – Chez Be Fruits, le jus de pomme pur ou parfumé vise à appâter tous les palais Le producteur d’Étoy, fondé par les frères Thury, élargit sa gamme avec des produits dérivés de son fruit-vedette: cidre, jus avec infusion de menthe, fleurs et baies de sureau ou chanvre. Jean-Marc Corset

Dans la halle d’Étoy de Be Fruits, les pommes s’apprêtent à passer dans le nouveau broyeur de grosse puissance. 24 heures/Odile Meylan

Étoy est une terre d’arbres fruitiers. Les routards et les noctambules se souviennent du célèbre Fruit Bar, situé le long de la «route nationale 1» reliant Lausanne à Genève, ouvert 24 h/24 et qui servait tartes et jus de fruits – pas seulement – produits avec la récolte du grand verger attenant où poussaient pommes, poires et pêches. Aujourd’hui, c’est la société Be Fruits Sàrl, tout à l’est de Littoral Parc, qui s’est spécialisée dans une production de jus de pomme naturel provenant de vergers des alentours et de la région.