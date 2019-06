Chez Brigitte, tous les genres bambochent

Un laboratoire de la mixité. Voilà qui résume bien ce que fut Chez Brigitte durant huit ans. Au soir du 11 novembre 1994, quatre loustics un peu piqués investissent une maison du XIXe à l’abandon au 12 de la rue Prévost-Martin à Genève. Le premier squat gay de Suisse romande est né.

Lire également Genève, épicentre de la militance arc-en-ciel

Dès ses débuts, l’espace affiche une volonté farouche de mélanger les genres, prônant une mixité hommes-femmes mais aussi homo et hétéro et de classe. «À l’époque, ça n’était pas la règle: il y avait les filles d’un côté et les garçons de l’autre», rappelle Philippe Scandolera, de l'association 360. D’abord tea-room alternatif, Chez Brigitte se transforme vite en haut lieu de la vie nocturne. Les prix y sont libres, les bringues quotidiennes et furieuses. «On se déguisait tous les jours, on refaisait le bistrot toutes les semaines, se souvient Laure Schwarz, qui y a résidé quatre ans. C’était formidable et assez freak.»

Truc en plumes et costard

Des gars lovés dans leur truc en plumes et des nanas en costard terminent à l’aube des fêtes improbables sous la sévère église Saint-François. «Lors d’une soirée bien arrosée, on s’est dit: et si on organisait une Gay Pride?» raconte Laure Schwarz. Contacts sont pris avec les associations pour préparer ce plan un peu fou, qui se concrétisera le 5 juillet 1997 à Artamis. L’ancienne squatteuse poursuit: «On a trouvé tellement bien de travailler ensemble qu’on a fondé 360 dans la foulée».

Dans l’Espace infini du village de la Geneva Pride 2019, une exposition retracera la saga de ce temple festif qui a fermé en 2002. Une soirée Brigitte se tiendra aussi sur le «Bateau Genève» le mercredi 3 juillet. Dress code: robe éponge et perruque, évidemment.

Brigitte vs Barbie Le mercredi 3 juillet dès 22 h sur le «Bateau Genève»

Il y a 50 ans, Stonewall renversait les normes

Le 31 août 1970, des militants sont rudement molestés par la police après une marche pour les droits gays à New York, un peu plus d’un an après les événements de Stonewall. ©KEYSTONE

Ce fut la fois de trop. Dans la nuit du 27 au 28 juin 1969, les forces de l’ordre new-yorkaises s’offrent une énième descente au Stonewall Inn, un bar homosexuel clandestin niché à Greenwich Village. Mais au lieu de fuir pour éviter les arrestations et la ratonnade, les clients font face et ripostent. Gays, lesbiennes, transgenres et drag-queens jettent canettes, briques et projectiles en feu à la tête des policiers. Et hurlent leur colère à la face du monde: s’ensuivront cinq nuits d’émeutes qui marqueront l’éclosion du militantisme LGBT contemporain.

Quelques mois après cet acte de rébellion fondateur, plusieurs organisations de défense des droits homosexuels voient le jour. Un an plus tard, le 28 juin 1970, le tribunal de New York autorise in extremis deux mille manifestants à défiler pour la Christopher Street Liberation Day Parade, ancêtre de toutes les gay prides. (24 heures)