Dans ma rue – Street food d’ici – Chez Comelon, on se bouscule pour les burritos Cette adresse veveysanne décline la célèbre recette mexicaine pour tous les goûts, avec des produits frais, faits maison et locaux. Romain Michaud

Deux moitiés de burrito de chez Comelon Burrito Bar à Vevey. Romain Michaud

Où: rue des Deux-Marchés 23, 1800 Vevey.

Quoi: Comelon Burrito Bar est l’enseigne de Tiziana et Eduardo, un jeune couple qui propose d’excellents burritos réalisés à la minute avec des produits locaux, frais et faits maison. On choisit sa tortilla – classique ou complète – ou alors son bowl (sans gluten). Ensuite vous avez le choix entre du riz ou du quinoa, que vous accompagnez de viande hachée de bœuf, de poulet ou de tofu (suisse). Vous pouvez ensuite ajouter des haricots rouges, un mélange de poivrons et d’oignons, du maïs, du guacamole, du gruyère (!), de la salade, des piments jalapeños ou encore du pico de gallo, un mélange rafraîchissant à base de tomates, d’oignons, de coriandre et de citron vert.

Lire aussi: El Gaucho, le gardien des mets argentins

Plusieurs sauces à choix pour sublimer l’ensemble: acidulée, à l’ail ou plus relevée. Pour les amateurs de sensations fortes, n’hésitez pas à demander l’une des nombreuses sauces pimentées alignées derrière le comptoir. Les tortillas sont généreusement garnies, il existe donc des burritos de plus petite taille pour ceux qui n’ont pas une grande faim.

Quand: ouvert le mardi et mercredi de 11 h 30 à 14 h, du jeudi au vendredi de 11 h 30 à 14 h et de 18 h à 21 h 30 et le samedi de 11 h 30 à 15 h

Combien: entre 10 fr. et 18 fr. 50 si vous prenez le menu avec les nachos et une boisson.

On vous recommande: nous avons un faible pour la tortilla complète avec quinoa, poulet, tous les accompagnements possibles et la sauce salsa chili. Faux! Crieront en chœur les aficionados de la version avec le bœuf, le riz et la sauce à l’ail. Vous l’aurez compris, le choix final vous revient puisque l’équipe de Comelon prépare votre burrito devant vous de A à Z selon votre goût.

Un petit truc pour la route: l’enseigne a beaucoup du succès et il y a souvent la queue aux heures des repas et le jour du marché, mais la patience est mère de tous les… meilleurs burritos. Pour les accros des desserts, pas de proposition maison, mais les glaces artisanales de Paleta Loca.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.