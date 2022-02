Critique de spectacle à Renens – Chez Finzi Pasca, la mort fusionne avec la lumière Au TKM, le circassien conte l’histoire de jumelles dans «Nuda», conte lumineux et mélancolique, à l’affiche jusqu’au 13 février. Natacha Rossel

La pièce est adaptée du roman «Nuda» de Daniele Finzi Pasca, publié en 2014. LaureN Pache

Dans la mythologie, Daniele Finzi Pasca serait un Janus. Démiurge des arts circassiens, le Tessinois unit le magma terrestre et l’éther des cieux, fusionne les pulsions de vie et de mort, l’intime et le spectaculaire. Grand manitou de la cérémonie d’ouverture des JO de Sotchi, de la dernière Fête des Vignerons, et bientôt de «Luzia», nouvelle création flamboyante du Cirque du Soleil, il est aussi conteur de récits enfouis, à la fois humbles et sublimes.