«Time machine», le nouveau guide de la Villa Le Lac permet de naviguer entre passé et présent. Ici la «Salle de Verdure» en 1938 avec Marie Charlotte Amélie, son fils Albert, et Nora le fox-terrier, photographiés par son autre fils, Le Corbusier. Et en 2022 avec les collaboratrices du musée Gaétane Krebs et Ekatarina Erokhina.

