Formation aux secours – Chez les pompiers à Vigie, les jeunes apprennent à sauver des vies La trentaine de jeunes sapeurs de la capitale s’est formée à la réanimation, aux bandages et autres gestes de premiers secours. Une première à Lausanne. Mateus Carvalho

Grâce aux explications de Laetitia, ambulancière, Elisa et son équipe apprennent comment faire un massage cardiaque. Chantal Dervey

Il est 10 h. Un léger brouhaha règne à l’extérieur de la caserne de sapeurs-pompiers de la Vigie, à Lausanne, ce samedi. Pas de sirènes, pas d’allers-retours de gros camions rouges mais 28 jeunes sapeurs-pompiers, âgés de 11 à 18 ans, qui engloutissent leurs pains au chocolat. Voilà une heure que ces enfants et adolescents – la relève des hommes du feu – apprennent, et ce pour la première fois, les gestes de premiers secours et de réanimation.

Dans les salles ripolinées de la caserne, l’ambiance est incroyablement studieuse. Par petits groupes, on s’affaire autour d’un mannequin, d’un défibrillateur et d’une professionnelle de santé. Finalement, pas besoin de plus pour enseigner à ces enfants comment réanimer quelqu’un.