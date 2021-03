Volley et basket font bon ménage – Chez les Van Rooij, on joue double jeu avec bonheur Hérédité familiale: Sarah smashe à Cheseaux et William shoote à Nyon, en LNA. La sœur et le frère s’estiment et s’encouragent, complices jusqu’à porter le même numéro de maillot. Pascal Bornand

Sarah (VBC Cheseaux) et William van Rooij (BBC Nyon) s’amusent sur le terrain de basket du collège de Cossy. Pour eux, le sport est d’abord un jeu, un état d’esprit hérité de leurs parents. Patrick Martin

Dans les salles de gym, ils dessinent sur le sol un entrelacs de lignes que seuls les initiés arrivent à démêler. Ce mariage signalétique ne veut pas dire que basket et volleyball font toujours bon ménage. Querelle de prestige. Le premier se prévaut de sa grandeur «NBAsque», le second de sa multitude record. D’un côté, il y a les «orange», de l’autre les «blanc», et ils ont souvent du mal à se mélanger. Chez les Van Rooij de Prangins, au contraire, l’omelette a bien pris. Matthieu et Suzanne, les parents, ont tous deux pratiqué les deux sports à haut niveau. Et comme les pommiers ne font pas des poires, ils ont engendré des enfants du ballon. Sarah s’illustre au VBC Cheseaux et William évolue au BBC Nyon. Zoom sur deux joueurs brillants, qui ont aussi mouillé leur maillot sur les bancs de l’EPFL.