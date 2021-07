C’est vous qui le dites 7 juillet - Chiens en liberté, justice, Saint-Sulpice, Morges, énergie

Chiens en liberté

Et le bien-être du propriétaire?

À propos de l’article intitulé «Toujours pas question de lâcher son chien en forêt» («24 heures» du 25 juin 2021).

Depuis la récente adoption de la nouvelle loi sur la faune, il est beaucoup question du bien-être du chien. Il semble pourtant que le bien-être de celui qui est à l’autre bout de la laisse pourrait aussi être pris en compte. Si celui-là, c’est-à-dire le promeneur, souffre d’un handicap quel qu’il soit, se déplace avec une canne, ou deux, ou n’est pas trop stable sur ses jambes – et il y en a parmi les 60’000 propriétaires de chiens –, une promenade sur des chemins bétonnés avec un chien en laisse n’est probablement pas plus hasardeuse que sur un trottoir en ville. Mais une randonnée sur les sentiers de nos forêts, qui demande de l’agilité et de l’équilibre, risque fort de le mettre en danger, n’ayant au mieux qu’une main libre.