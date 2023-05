1er jour : 6 novembre 2023 : GENÈVE (départ)

Décollage de Genève à 07h00 (horaire sous réserve de changement).

Accueil à l’aéroport par un guide parlant français, et transfert à pied pour votre hôtel qui se situe en face de l’aéroport.

2ème jour : mardi 7 novembre 2023

SANTIAGO DE CHILE / PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES

Petit déjeuner



Rendez-vous à la réception de l’hôtel où vous retrouverez le guide parlant français, et transfert à pied pour l’aéroport qui se situe en face de l’hôtel.



Enregistrement auprès d’un guichet Latam, classe économique.



10h10 Envol avec LA 1161 à destination de Punta Arenas

13h25 Arrivée à Punta Arenas



Repas de midi sous forme de pique-nique



Accueil à votre arrivée par un guide parlant français, puis transfert pour votre hôtel (env. 3h30 de route) situé à Puerto Natales.



Logement à l’hôtel Altiplanico Puerto Natales

3ème jour : mercredi 8 novembre 2023

Logement à l’hôtel Altiplanico Puerto Natales

Petit déjeuner



Journée de découverte du Parc National de Torres del Paine avec guide parlant français.



Admirez la beauté du Parc National Torres del Paine, connu comme le joyau de la couronne de la Patagonie chilienne, lors d'un voyage d'une journée. La Cordillère du Paine, l'une des chaînes de montagnes les plus spectaculaires au monde, est la pièce maîtresse du parc et comprend les célèbres formations rocheuses, les "Torres del Paine" (trois tours de granit massives) et les Cornes du Paine. En vous rendant à l'entrée du parc, à la Laguna Amarga, vous apercevrez peut-être des guanacos, apparentés à des lamas, et des nandous, semblables à des autruches, en liberté. Par temps clair, vous pourrez voir les tours du Paine se refléter dans les eaux turquoise de la Laguna Amarga.



L'étape suivante est le Lago Sarmiento, avec ses 90 km², le plus grand lac du parc, avec le massif du Paine et la montagne enneigée Almirante Nieto en toile de fond.



Ensuite, vous vous aventurerez jusqu'au lac Nordenskjold. Depuis ce point de vue, vous aurez une vue spectaculaire sur les cornes du Paine. Une courte randonnée sépare le point de vue du Salto Grande (Grande Chute). Ici, la rivière Paine descend de façon spectaculaire avant de se jeter dans le lac Pehoe. Admirez la puissance de ce repère naturel depuis le point de vue vertigineux de Salto Grande. Certains des panoramas les plus emblématiques du parc vous attendent à un point de vue sur le lac Pehoe et le lodge du même nom niché sur un îlot du lac.



Après le déjeuner, vous vous rendez au lac Grey, alimenté par l'un des plus grands glaciers du monde, le glacier Grey. Vous profiterez d'une vue magnifique sur le lac et le majestueux glacier Grey en fond avant de retourner à votre hôtel.



La vue sur le glacier Grey nécessite une heure de marche le long d'une piste forestière et des rives du lac. Il est difficile de prévoir le temps qu'il fera dans le parc si loin au sud. Même en été (de décembre à mars), les vents forts et froids et les précipitations ne sont pas rares. Nous vous recommandons de prendre des couches, des vêtements imperméables et coupe-vent.



Logement à l’hôtel Altiplanico Puerto Natales

4ème jour : jeudi 9 novembre 2023

GLACIERS BALMACEDA ET SERRANO

Petit déjeuner



Journée de découverte des fjords et des glaciers de la région en bateau non privatif accompagné de votre guide parlant français.



Aujourd'hui, vous explorerez les magnifiques glaciers Balmaceda et Serrano en naviguant sur les eaux de la Patagonie chilienne. Votre voyage commence lorsque vous êtes pris en charge à votre hôtel et emmené à l'embarcadère de Puerto Natales, où vous commencerez à naviguer dans les eaux glaciales des fjords patagoniens en entrant dans le canal Señoret, en direction de l'île Guanaco.



Vous continuerez ensuite vers Punta de Lobos et visiterez la cascade et les falaises où vous pourrez observer des condors en vol. Accompagné de votre guide, vous randonnez dans le parc national Bernardo O'Higgins pour admirer de près les glaciers Balmaceda et Serrano, puis vous dégustez un copieux déjeuner dans une "estancia" typique.



Une fois que vous avez terminé, montez à bord de votre bateau pour le retour à Puerto Natales, où vous arriverez à l'embarcadère en début de soirée.



Logement à l’hôtel Altiplanico Puerto Natales

5ème jour : vendredi 10 novembre 2023

PUERTO NATALES / SANTIAGO DE CHILE / CALAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA

Petit déjeuner



A l’heure qui vous sera indiquée sur place, transfert avec votre guide parlant français pour l’aéroport de Puerto Natales (env. 5 minutes de route).



Repas de midi sous forme de pique-nique



Enregistrement auprès d’un guichet Latam, classe économique.



10h34 Envol avec LA 002 à destination de Santiago de Chile

13h46 Arrivée à Santiago de Chile



Transit - changement d'appareil



16h18 Envol avec LA 370 à destination de Calama

18h26 Arrivée à Calama



Logement à l’hôtel Diego de Almagro

6ème jour : samedi 11 novembre 2023

VALLEE DE LA LUNE

Petit déjeuner



Matinée libre pour vous reposer de la veille et vous adapter à l’altitude des lieux.



Repas de midi dans un restaurant local.



L’après-midi, demi-journée de découverte de la région avec guide parlant français.



Cet après-midi, nous nous dirigeons vers la chaîne de montagnes de sel et la vallée de la Lune. En entrant, le premier arrêt se fait à la Grande Dune, où l'on marche sur un sentier sablonneux jusqu'à atteindre le mirador avec une vue panoramique. Le deuxième arrêt se fait au mirador de Tres Marías, une formation géologique sculptée par des agents érosifs qui ressemblent à des statues de sel. Sur le chemin du retour, faites une petite promenade à côté de l'Amphithéâtre, une formation géologique avec des plis sédimentaires d'argile, de sel et de plâtre.



Enfin, visitez le Mirador de Cari, situé à 2 550 mètres au-dessus du niveau de la mer. Connu sous le nom de "Piedra del Coyote", ce mirador est l'une des cartes postales les plus célèbres de San Pedro de Atacama, d'où l'on peut contempler une vue majestueuse de la Cordillère des Andes.



Logement à l’hôtel Diego de Almagro

7ème jour : dimanche 12 novembre 2023

LAGUNES DE L’ALTIPLANO

Petit déjeuner



Journée de découverte de la région avec guide parlant français.



Vous partez pour une excursion d'une journée vers les célèbres lagunes altiplaniques de Miscanti et Miñiques (à environ 4200 m d’altitude), au pied des volcans Miscanti et Miñiques. En chemin, vous ferez une halte à la lagune de Chaxa, qui fait partie de la réserve nationale de Los Flamencos, où vous pourrez observer trois espèces différentes de flamants roses. Les paysages, situés à l'extrémité de la réserve nationale de Los Flamencos, sont un mélange de désert, de montagnes, d'eau et de glace qui résultent de l'extrême variation des températures (nous recommandons d'apporter des vêtements chauds).



En raison de sa richesse naturelle, vous pourrez apercevoir des oiseaux altiplaniques tels que le flamant chilien et la mouette des Andes, ainsi que des vigognes sauvages. Vous continuez jusqu'au village voisin de Toconao pour admirer l'église Saint-Luc et le clocher, les attractions les plus connues du village.



Logement à l’hôtel Diego de Almagro

8ème jour : lundi 13 novembre 2023

LES GEYSERS DE TATIO

Journée de découverte de la région avec guide parlant français.



Départ très tôt le matin (vers 5h du matin) pour rejoindre l'un des plus grands champs géothermiques du monde - les geysers du Tatio (2h de route) à 4320 m. Vous arriverez au lever du soleil, le meilleur moment pour observer le spectacle naturel qui s'y déroule tous les matins. L'eau bouillante gargouille dans le sol gelé, puis émerge violemment sous forme de panaches de vapeur à travers plus de 100 geysers, piscines et fumerolles.



Petit déjeuner sous forme de pique-nique



Dernière étape, Machuca. Vous disposez d'un peu de temps pour explorer à votre guise ce minuscule village d'adobe, en visitant l'église en bois de San Santiago et une poignée de maisons construites en adobe, en paille et en bois de cactus, avant votre retour.



Après midi libre.



Logement à l’hôtel Diego de Almagro

9ème jour : mardi 14 novembre 2023

SAN PEDRO DE ATACAMA / CALAMA / SANTIAGO DE CHILE

Petit déjeuner



Début de matinée libre.



Votre chambre devra être libérée en cours de matinée.



A l’heure qui vous sera indiquée sur place, transfert avec votre guide parlant français pour l’aéroport de Calama (env. 1h30 de route).



Repas de midi sous forme de pique-nique



Enregistrement auprès d’un guichet Latam, classe économique.



14h09 Envol avec LA 371 à destination de Santiago de Chile

16h12 Arrivée à Santiago de Chile



Accueil à votre arrivée, puis transfert privé avec guide parlant français pour votre hôtel.



Logement à l’hôtel Pullman Santiago El Bosque



10ème jour : mercredi 15 novembre 2023

SANTIAGO DE CHILE / VALLEE DE CASABLANCA / VALPARAISO / SANTIAGO DE CHILE

Petit déjeuner



Grosse journée de découverte de La vallée de Casablanca et de Valparaiso avec guide parlant français (env. 12h au total).



La journée commencera par une visite des vignobles de la vallée de Casablanca (70 km au nord-ouest de Santiago). Située sur la plaine côtière entre Santiago et Valparaiso, Casablanca est l'un des leaders en matière de qualité dans la vallée de Casablanca.



Casas del Bosque est une cave familiale primée fondée en 1993. Profitez d'une visite des vignobles (conduite en anglais partagée avec d'autres visiteurs accompagné de votre guide parlant français) et des caves, et dégustez dans son bar à arômes une étiquette Reserva et deux Gran Reserva (trois dégustations au total).



Repas de midi au restaurant Tanino



Après la visite du vignoble, vous continuerez votre voyage vers Valparaiso. Avec ses

maisons colorées à flanc de colline surplombant le Pacifique et ses escaliers sinueux, la ville portuaire chilienne de Valparaiso, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est animée d’une culture d’avant-garde et d’un art de rue vibrant. Une fois sur la Plaza Sotomayor, la place principale de Valparaiso, votre guide vous indiquera des bâtiments importants tels que le bâtiment de la marine chilienne et la douane chilienne. Vous prendrez ensuite l’Ascensor Concepción, le plus ancien ascenseur de la ville, un funiculaire qui gravit le Cerro Concepción (colline de la Concepción). Du haut des collines, vous pourrez admirer les panoramas colorés de cette ville avant-gardiste et prendre des photos uniques avant de retourner à Santiago (durée du trajet : environ 2 ½ heures, 119 km).



Logement à l’hôtel Pullman Santiago El Bosque



11ème jour : jeudi 16 novembre 2023

SANTIAGO DE CHILE / MADRID

Petit déjeuner



Matinée libre.



Repas de midi dans un restaurant local.



Puis, demi-journée de visite de la ville de Santiago de Chile avec guide parlant français.



Votre visite touristique vous emmène dans le centre-ville où se trouvent "La Moneda", l'actuel siège du gouvernement, l'ancien congrès national, la cathédrale du XVIIIe siècle et la colline de Santa Lucia. À proximité, dans un magnifique bâtiment en fer forgé du XIXe siècle, se trouve le marché central, célèbre pour ses fruits de mer et ses restaurants de fruits de mer. Vous vous dirigez ensuite vers la partie la plus charmante et la plus artistique de Santiago, les quartiers de Lastarria et Bellas Artes, où se trouvent le parc forestier, le musée des beaux-arts et la bibliothèque nationale.



Vous passez par l'Avenida Italia, à la frontière des quartiers de Providencia et de Nunoa, l'une des parties les plus populaires de la capitale pour ses bons restaurants, ses événements culturels et son patrimoine historique. Vous terminez votre visite en explorant "El Golf", un quartier moderne qui mélange des zones résidentielles, des bureaux et des banques. El Golf est également surnommé "Sanhattan" en raison de la prédominance des grands immeubles modernes dans la zone.



A l’heure qui vous sera indiquée sur place, transfert avec votre guide parlant français pour l’aéroport de Santiago de Chile.



Enregistrement auprès d’un guichet Latam, classe économique.



21h20 Envol avec LA 706 à destination de Madrid