Divine proportion au château – Chillon pas trop loin de la perfection mathématique Le monument de la Riviera point à la 10e place d’un classement architectural fondé sur les proportions du nombre d’or. David Genillard

Chillon s’écarte à 35% de la divine proportion, chère aux architectes et aux géomètres. Chantal Dervey

La beauté du château de Chillon a attisé la flamme poétique, de Rousseau à Hugo, en passant par Lord Byron et Dumas, et la curiosité des touristes: avec quelque 400’000 visiteurs par an en moyenne (hors pandémie), il reste le monument le plus prisé de Suisse.