Festival au château – Chillon s’encanaille sur le créneau du vin mis en musique, et réciproquement Hummus & Wine réunit groupes de qualité et crus de bonne tenue samedi au château. Né de la pandémie, le concept lui a survécu et séduit large. Francois Barras

November, tête d’affiche du minifestival à déguster entre deux crus, samedi 10 septembre à Chillon. À g., le chanteur Simon Huw Jones, au centre, le percussionniste Bernard Trontin.

Pendant la pandémie, certains ont bu pour oublier, d’autres ont sorti leurs instruments ou se sont noyés dans l’écoute de leurs disques. Renaud Meichtry a choisi de lier les deux, du vin de qualité et de la musique itou, rassemblés dans un endroit si possible sympathique devant un public éventuellement nombreux: le Hummus & Wine cuvée 2020 était né.

Hummus pour le label qui organise la chose, Wine pour le nectar proposé avant, pendant et après la performance par des vignerons mélomanes séduits par le concept – et par la solide réputation entrepreneuriale du Valaisan, ancien pilier du rock romand et actuel codirecteur de la Brasserie de Montbenon, à Lausanne.

Après des dizaines de concerts complets au domaine, Hummus & Wine accède au château. Et pas des moindres. Samedi, il installe son premier minifestival à Chillon, avec un plateau qui réunit November, Futur Faces, Strom/Morts, Jessica 93 et numeral.

Deux scènes seront dressées, dont la plus petite au plus profond des caves de l’édifice, afin d’accueillir ces groupes dont l’âme ténébreuse et romantique devrait cohabiter à merveille avec les spectres byronesques des prisonniers trépassés. Et si l’ambiance est trop triste, les vins de la Cave des Rois, de La Baudelière et du Domaine des Moines devraient égayer l’affaire.

«Je suis très relax avec l’idée de côtoyer des vignerons!» Simon Huw Jones, chanteur de November

Avec ce mariage gagnant qui rassemble régulièrement devant des artistes suisses près de 150 personnes (400 sont attendues samedi à Chillon), Renaud Meichtry est conscient de naviguer en lisière du concept, de cette fameuse «expérience» jouant sur la gastronomie et/ou le folklore pour ornementer le seul concert.

«Hummus & Wine attire en gros un tiers de fans de l’artiste, un tiers de fans du concept et un tiers de curieux – ou de fans de vins!» Il juge que le Covid a fait naître de nouvelles envies pour des formats réduits et originaux qui, malgré le succès des open air géants de cet été, conservent la faveur du public, à l’exemple du Palp valaisan. «Les gens veulent se reconnecter avec leur environnement.»

Pour rester dans le sabir du marketing culturel, la formule coche toutes les cases du «win-win»: les groupes jouent devant du monde, les vignerons font connaître et vendent leurs produits, le lieu accueille un public nouveau.

«J’ai été surpris et heureux de la facilité avec laquelle le château de Chillon a accepté de nous recevoir, poursuit l’organisateur. Je craignais qu’il ne faille prendre garde à la moindre pierre. Les vignerons, eux, jouent toujours bien le jeu, ils sont habitués à présenter leurs vins durant les caves ouvertes. Les plus jeunes connaissent même très souvent les musiciens que nous leur proposons – et les plus âgés ont vu Led Zeppelin en concert, comme récemment un encaveur d’Épesses qui nous a accueillis!»

Samedi, la tête d’affiche se nomme November, soit la rencontre entre la voix de Simon Huw Jones, pionnier anglais de la new wave avec And Also The Trees, et les rythmiques electros de Bernard Trontin, batteur des Young Gods. Installé à Genève depuis des années, le premier se réjouit de frotter sa musique aux vieilles pierres de Chillon.

«November développe plus d’ambiances calmes qu’And Also, je dois chanter plus tranquillement, ne pas me laisser entraîner par l’intensité de la musique. Cela demande aussi une écoute différente du public – je suis sûr que le décor va y contribuer.» Et que lui inspire le fait de jouer dans une soirée portée aussi bien par l’attrait envers sa musique que pour les crus vaudois?

«C’est bien la première fois que nous sommes associés à une forme de marketing. Nous ne l’aurions pas fait s’il s’agissait de produits pharmaceutiques ou de banque, évidemment. Mais je suis très relax avec l’idée de côtoyer des vignerons!» (Rire.)

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.