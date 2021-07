Musique – Chilly Gonzales, pianiste passe-muraille Enfant terrible de la musique classique, de l’électro, du rap, de la chanson et de tout ce qu’il touche, le pianiste canadien jouera au Verbier Festival vendredi. Nous lui avons parlé. Yann Zitouni

Chilly Gonzales en peignoir et pantoufles, son costume de scène favori. Mais ses excentricités n’entament en rien son génie musical. Anka photography

Ça s’appelle «Music Is Back», c’est la chanson que Chilly Gonzales vient de publier pour célébrer le retour d’une musique incarcérée depuis plus d’un an. C’est une succession de rimes et d’allitérations, c’est techniquement du rap. Mais du rap tel que «Gonzo» le pratique depuis très longtemps, entre l’étude de genre et l’exercice de style, avec un groove qui claudique un peu et des textes qui assument le premier degré.

Dans celui-ci, il observe que, pour sortir de la crise, les artistes ont dû accepter de réduire leur cachet de moitié. On croit entendre de l’ironie, du cynisme. Il dément: «C’est une réalité, il s’agit de reconnaître que tout le monde s’est adapté. On est tellement contents de revenir sur scène qu’on est prêts à gagner deux fois moins d’argent. C’est temporaire, ça reviendra. Aujourd’hui, pendant mes concerts, on laisse un peu de lumière dans la salle parce que nous sommes beaucoup plus conscients de la présence et de l’importance du public, on est contents de retrouver les gens. Cette phrase, c’est une manière rap pour dire que je peux en faire plus, que j’ai de l’énergie, que je peux enchaîner deux concerts de deux heures, que rien ne me fait peur. Et peut-être que mes cachets, jusqu’ici, étaient obscènes.»