Chiner au pied du Jura – Le sauveteur des brocantes s’attaque à celle de L’Isle Jacques Dufour, inarrêtable organisateur de brocantes, vit depuis deux ans de sa passion. À l’aube du rendez-vous islois, il dépeint un monde fragile. Marine Dupasquier

En plus d’être collectionneur, marchand et organisateur de brocantes, Jacques Dufour rénove souvent ses acquisitions au sein de son dépôt-vente d’Arnex-sur-Orbe. JEAN-GUY PYTHON

Et une de plus! C’est à se demander si Jacques Dufour s’arrêtera un jour, lui qui a le don pour reprendre des brocantes sur le déclin ou délaissées. Après Lutry, Orbe, Bulle et Nyon, c’est sur L’Isle que le passionné a jeté son dévolu. «J’arrive à un stade de développement où je commence à être submergé, reconnaît le quinquagénaire avec un sourire. Ces temps, ma vie sociale frôle le zéro.» Il faut dire qu’en plus de ce volet organisationnel, l’autodidacte est aussi collectionneur, marchand et restaurateur de meubles.