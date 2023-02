Il faut dire que le leader du championnat brille sur sa pelouse cette saison. Les Saint-Gallois ont en effet récolté 11 points sur 33 possibles. Les Lausannois, même s'ils ont gagné cette année sur les pelouses du SLO et de Xamax, ont de la peine en déplacement, avec 6 revers enregistrés en 11 rencontres (13 pts engendrés). «Si on ne sort pas un gros match, on risque de rentrer bredouille», a prévenu l'entraîneur vaudois.