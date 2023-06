Abo Métiers de la terre – «Choisir le métier de paysan, ce n’est pas juste faire un CFC» Malgré les difficultés, l’agriculture suscite toujours des vocations. À Arveyes, Cottens et Penthéréaz, trois écoliers expliquent pourquoi ce milieu les attire.

À Arveyes (Ollon), Gwendoline Nicolier mesure toutes les difficultés du métier d’agriculteur. Mais ce dernier lui a aussi offert une véritable passion pour les animaux. 24 HEURES – PATRICK MARTIN

Devenir agriculteur. Une évidence pour Gwendoline, Paul et Kevin, trois jeunes écoliers vaudois qui en témoignent aujourd’hui. Ils ne sont pas naïfs, ni rêveurs. Et ils connaissent les difficultés qu’ils devront affronter: changements climatiques, concurrence économique, travail administratif toujours plus important ou fossé d’incompréhension se creusant avec une partie de la population. Mais leur envie d’exercer le métier de la terre est plus forte qu’eux.