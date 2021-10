L’invité - Choisir les juges par tirage au sort? Pourquoi pas?

L’initiative sur la justice, soumise en votation populaire le 28 novembre prochain, risque fort d’être éclipsée par les deux autres objets présentés. Elle pose pourtant une question clé de tout système démocratique, l’indépendance des juges du Tribunal fédéral. Pour tenter de garantir cette valeur, l’idée proposée est d’introduire la désignation des juges fédéraux par tirage au sort.

La justice, en tant que troisième pouvoir, devrait prendre ses décisions de façon autonome et sans pression, en particulier politique. Or, les initiants constatent que dans le système suisse, les juges peuvent être mis sous influence. D’une part parce qu’ils sont élus sous une étiquette politique et rétrocèdent annuellement un montant variable à leur parti. D’autre part, étant sujet à une réélection périodique, leurs décisions devraient correspondre, au moins dans l’esprit, à la ligne politique du parti qui les a élus.

«Les risques d’influence du système ont été relevés à plusieurs reprises.»

Une telle manière de faire semble unique en Europe, voire dans le monde. Les risques d’influence du système ont été relevés à plusieurs reprises par le Groupe d’États contre la corruption (GRECO). Ils sont également reconnus par le Conseil fédéral, qui minimise toutefois cette entorse au principe de la séparation des pouvoirs, en notant qu’aucun cas flagrant de non-réélection n’a été enregistré jusqu’à aujourd’hui. Tout au plus, des juges ont-ils été moins bien réélus.

Conscient du problème, l’Exécutif fédéral n’a pourtant pas jugé bon de proposer un contre-projet ou une réforme des pratiques actuelles. Il relève, entre autres, que le principe du tirage au sort ne permettrait pas de résoudre entièrement le problème. Il prétend par ailleurs que ce mode de faire ne relèverait pas de l’ordre juridique actuel, dans lequel cette pratique existe de façon marginale.

Ce faisant, il néglige un usage qui a prévalu jusqu’au XXe siècle dans certains cantons, précisément pour éviter la corruption, les fraudes ou encore l’achat de votes. Il passe aussi sous silence le fait que le tirage au sort a été adopté ou discuté dans plusieurs États, comme l’Islande et plus récemment la France.

Limiter l’influence de l’argent

En Suisse, Génération nomination (GeNomi) promeut depuis 2015 le recours au tirage au sort pour garantir l’accès de tous aux fonctions politiques décisionnelles et limiter ainsi l’influence de l’argent sur les décisions.

L’initiative ne devrait pas obtenir une majorité de voix au sein de la population et parmi les cantons. Il serait cependant regrettable que la manière d’élire les juges fédéraux ne soit pas interrogée durant la campagne et que progresse ainsi l’idée de mieux assurer l’indépendance de la justice. La rétrocession d’un montant par les élus à leur parti pourrait être remplacée par un soutien étatique, plus légitime et plus égalitaire.

René Knüsel Afficher plus Politologue

