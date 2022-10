Dans notre vie quotidienne, on préfère généralement davantage choisir que subir. Choisir, c’est exercer sa liberté, conduire sa vie, se poser comme un sujet responsable, qui construit son avenir. Il est infiniment préférable de choisir que de subir, subir étant souvent synonyme de déstabilisation, de souffrances alors que choisir est plutôt synonyme d’autonomie et de satisfaction.

Le couple antagoniste «choisir-subir» revêt une redoutable actualité en cet automne 2022. En effet, depuis plusieurs décennies, de courageux lanceurs d’alerte invitent les populations à opérer des choix allant dans la direction de modérer leur consommation pour la rendre compatible avec les limites de la planète. Le «jour du dépassement» nous rappelle chaque année quand nous commençons à vivre sur les réserves. Cette année, c’était le 28 juillet!

«Choisir un avenir de sobriété, basé sur d’autres valeurs que celle de cette consommation effrénée.»

Les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ne cessent de rappeler que la direction actuelle de notre société «croissanciste, productiviste et consumériste», comme la nomme Christian Arnsperger, professeur en durabilité à l’UNIL, nous conduit droit dans le mur. Et que faisons-nous? Nous nous bouchons les oreilles et fermons les yeux pour n’en faire qu’à notre tête. Certains refusent le diagnostic, attribuant ce qui se passe à des phénomènes naturels. D’aucuns, devant l’évidence de plus en plus visible des dérèglements, l’acceptent intérieurement mais pensent que c’est aux autres de commencer… Et ceux qui prennent la chose au sérieux et en tirent les conséquences sont un nombre tellement dérisoire devant l’immensité de la tâche.

Depuis pas mal d’années, on aurait pu choisir. Choisir non pas d’augmenter, mais de diminuer notre consommation d’énergie… et voilà qu’on va subir cette diminution. Avec toutes les surprises désagréables qui vont apparaître au cours des jours tant notre destin est lié à cette fameuse Fée électricité…

Depuis quelques décennies aussi, nous aurions pu prendre les devants avec des programmes politiques de subventions massives pour isoler nos logements et soutenir les installations visant à produire une énergie locale et verte. On ne l’a que peu fait…

Un choix de genre de vie

Trop tard? Oui et non. Sans doute trop tard pour ce qui est de l’hiver qui vient, où il va falloir bricoler pour compenser la fermeture du robinet de gaz russe (le risque de black-out n’est pas nul), mais pas du tout trop tard pour choisir un avenir de sobriété, basé sur d’autres valeurs que celle de cette consommation effrénée qui, au bout du compte, nous laisse sur notre faim. Ce n’est rien moins qu’une question de choix de genre de vie… et, à moyen terme, une question de vie tout court.

Va-t-on choisir ou subir? On a (encore) le choix.

Il y a très longtemps, le vieux Livre disait déjà: «Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie…» (Deutéronome 30, 19).



Virgile Rochat Afficher plus Pasteur

