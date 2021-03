À la promenade Jean-Jacques-Mercier, un cornouiller mâle, à l’ouest du parc. On le voit depuis le trottoir, avenue du Léman. «Malgré ses dimensions modestes, le cornouiller mâle peut prétendre au statut d’arbre. Il peut mesurer (rarement) près de 10 mètres de haut et peut vivre plus d’un siècle. On s’émerveille de la floraison des forsythias, mais il fleurit avant eux, est indigène et produit des fruits comestibles et appréciés de la faune.»

PATRICK MARTIN