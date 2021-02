Chiens dangereux – Choquée par un pitbull dressé à mordre La propriétaire de l’animal l’entraînait à l’attaque en plein quartier des Eaux-Vives, selon une femme qui a observé la scène, scandalisée. Xavier Lafargue

À Genève, les chiens de races jugées dangereuses doivent être tenus en laisse et porter (contrairement à cette photo) une muselière. Getty Images

Vanessa l’assure, elle aime les chiens, et en possède d’ailleurs elle-même. Mais vendredi passé, alors qu’elle se promenait avec son père et son fils âgé de 4 ans dans le quartier des Eaux-Vives, proche de chez elle, elle a été choquée. «À la rue des Photographes, sur le trottoir, j’ai vu une femme avec un pitbull. Le chien n’était pas tenu en laisse, il n’avait pas non plus de muselière. Et en plus, cette dame l’entraînait à la morsure! C’était d’une violence inouïe.»

