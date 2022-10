Jazz à Lausanne – Chorus présente ses nouveaux visages Le club lausannois a dévoilé le début de sa saison et les noms de ses futurs responsables: François Christe et Gaspard Colin. Boris Senff

Jean-Claude Rochat reste à son poste jusqu’en octobre 2023. Le patron historique du club de jazz lausannois sera ensuite remplacé par François Christe et Gaspard Colin.

En Suisse, il n’y a (presque) plus de clubs de jazz. Mais il y a toujours Jean-Claude Rochat pour le rappeler. Le patron de Chorus en dénombre deux de plus que le sien: le Bird’s Eye de Bâle et l’AMR de Genève. Sera-t-il toujours là pour alerter sur une espèce en voie de disparition? Pas sûr, puisque le dévoilement de la nouvelle saison de «sa» cave lausannoise était aussi l’occasion d’annoncer son départ de l’organe exécutif du club. Dès octobre 2023, le batteur François Christe, 33 ans, sera en charge de la programmation et le bassiste Gaspard Colin, 34 ans, de l’administration, tous deux issus d’études musicales lausannoises.

Ce qui faisait dire à l’actuel responsable que la somme des âges de ses successeurs était encore largement inférieure au nombre de ses années. Mais l’infatigable animateur de ce lieu de concert ouvert en décembre 1988 ne quitte pas tout à fait les murs puisqu’il demeurera président du comité. «C’est comme Poutine et Medvedev», ironise une voix dans la salle, bondée pour ces annonces automnales.

Étoiles américaines

Dans cette ambiance taquine mais bon enfant, Jean-Claude Rochat déroulait les premiers rendez-vous de la saison avec, à ses côtés, un Emil Spanyi qui rythmait les noms égrainés par d’agiles évocations pianistiques. Les étoiles sont d’abord américaines avec le trompettiste Jeremy Pelt qui arrive, le 16 octobre, avec un quintet de pointe (Chien Chien Lu au vibraphone et Victor Gould aux claviers, notamment). Mais l’éclectisme est au menu le lendemain, avec des accents d’Orient sur le violon de Baiju Bhatt avec son nouvel album «People of Tomorrow». Le jazz vocal sera représenté par la chanteuse Aimée Allen, accompagnée des frères Moutin le 21 octobre, tandis que la saxophoniste Géraldine Laurent est également de retour, le 22 octobre.

Impossible de signaler tous les rendez-vous de cette rentrée qui sera aussi ponctuée par des hommages: celui au tromboniste Raul de Souza, décédé l’an dernier (29 oct.), celui au centenaire de Toots Thielemans (16 déc., avec, à l’harmonica, son fils spirituel Olivier Ker Ourio, et Thierry Lang au piano). Django Reinhardt (5 nov.) et Billy Strayhorn (17 nov.) seront célébrés par de jeunes musiciens. Une carte blanche au guitariste Sylvain Luc se déroulera du 8 au 10 décembre, trois soirées aux cordées très variées. Pour clore l’année, Nolosé dispensera la chaleur de la salsa le 17 décembre et le Blue Mountain Jazz Band ferme la marche sur un swing vintage le 23 décembre.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.