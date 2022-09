Décès d’Elizabeth II – Chris Levine a fermé les yeux de la reine C’est son image autant que celle de la reine: «Lightness of being» a fait connaître l’artiste au monde entier. À la suie du décès de la souveraine, elle a refait le tour du monde. Interview. Florence Millioud Henriques

Avant cette séance avec la reine, l’artiste de la lumière Chris Levine dit avoir été dans un «état comme s’il allait entrer en méditation». Chris Levine

Incarnation de la légèreté de l’être, image la plus évocatrice d’un membre de la famille royale, icône du XXIe siècle… depuis qu’il a shooté la reine d’Angleterre sur commande, Chris Levine a entendu les plus beaux compliments du monde réservés à une photographie. Dire qu’à la base, sa mission était on ne peut plus ordinaire sous les ors de Buckingham: on lui demandait un portrait 3D – sa spécialité – de la souveraine pour commémorer les 800 ans du rattachement de Jersey à la couronne britannique!