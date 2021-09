Hockey sur glace – Chris Wolf est le nouveau CEO du Lausanne Hockey Club Group Le Lausannois succède à Alexandre Aellig, dont la démission avait été annoncée par le club vaudois mardi après-midi. Sport-Center

Chris Wolf, nouveau CEO du Lausanne HC Group.

Le nouveau CEO du Lausanne HC Group s’appelle Chris Wolf. Et c’est un nom bien connu dans l’environnement du club vaudois. C’est même l’un des derniers dirigeants de l’ère précédente à y occuper un poste à responsabilités. Directeur commercial et marketing avant la réorganisation de novembre 2020, puis plus qu’en charge du département commercial après celle-ci, Chris Wolf - au LHC depuis 2004 - reprend donc du galon.

Le Lausannois succède à Alexandre Aellig, démissionnaire - d’après plusieurs sources - sur fond de mésentente avec le copropriétaire et directeur des opérations hockey, Petr Svoboda. Comme son prédécesseur, Chris Wolf dirigera - pour résumer - tout ce qui ne traite pas des activités liées au sport, à la charge de Petr Svoboda.

«Il est là depuis des années et connaît parfaitement le club ainsi que ses partenaires commerciaux notamment, explique le Tchèque. Et puis, c’est quelqu’un de passionné, qui aime le LHC et qui y est dévoué. Cette nomination, il la mérite.»

«Ma mission première sera de faire revenir massivement le public à la Vaudoise aréna, et de mettre le LHC dans le cœur de tous les Vaudois, déclare de son côté Chris Wolf Je suis né dans le quartier de Montchoisi, mes tripes sont liées au Lausanne HC et je suis persuadé que nous disposons aujourd’hui de tous les atouts pour que ce club bientôt centenaire (ndlr: en 2022) connaisse le succès que nos supporters attendent.»

