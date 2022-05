Vendredi, lors de son Congrès annuel, la Fédération internationale de hockey a confirmé, sans surprise, l’attribution du Mondial 2026 à la Suisse. Comme chacun le pressentait depuis un moment déjà, les nouvelles patinoires de Zurich (11’000 places) et Fribourg (7000) ont été préférée à Lausanne. «Ces deux stades nous permettent de proposer des infrastructures ultramodernes pour les équipes participantes et une capacité d’accueil suffisante pour les supporters», a expliqué Patrick Bloch, CEO de Swiss Ice Hockey.

Une décision qui provoque bien entendu colère et déception du côté de la Vaudoise aréna. Pour mémoire, l’enceinte lausannoise aurait dû accueillir, avec Zurich déjà, le championnat du monde 2020, finalement annulé pour cause de pandémie. «Nous sommes très déçus d’avoir été écartés, soupire Chris Wolf, CEO du LHC. Après ce qui s’est passé il y a deux ans, l’édition 2026 aurait de facto dû revenir à Lausanne, pour une simple question de bon sens et d’équité.»