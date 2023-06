Les deux challenges footballistiques du Canton – Christelle Luisier: «Aux Vaudois de répondre au défi d’Yverdon Sport» Une ouverture existe pour que les Yverdonnois s’installent temporairement à la Tuilière. À huis clos pour ne pas engorger le système sécuritaire cantonal? C’est une option. La ministre des Sports et présidente du Conseil d’État en parle. Florian Vaney

Christelle Luisier et le Canton favorisent une solution vaudoise pour l’accueil d’Yverdon Sport en début de saison prochaine. 24 heures/Odile Meylan

D’une part, Yverdon Sport, promu en Super League et qui se cherche un stade pour le début de la prochaine saison en attendant la mise aux normes de son enceinte. D’autre part, un défi sécuritaire cantonal massif, dans un monde où l’horizon se dessine avec quatre clubs vaudois au sein des deux premières divisions du pays. Deux sujets chauds, autour desquels reposent des enjeux conséquents et sur lesquels la présidente du Conseil d’État et ministre des Sports, Christelle Luisier, s’exprime.