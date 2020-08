À la rencontre des syndics et des municipaux – Christelle Luisier part en tournée dans tout le canton La conseillère d’État PLR veut discuter de l’aménagement du territoire, du Plan climat et des finances communales. Elle veut resserrer des liens jusqu’ici «crispés». Mathieu Signorell

«J’irai à la rencontre de chaque Municipalité.» Lancée par Christelle Luisier pendant la campagne au Conseil d’État en début d’année, la phrase avait tout du slogan de campagne. Mais finalement, la conseillère d’État libérale-radicale part effectivement en tournée dans tout le canton ce mardi, pour discuter avec les syndics et municipaux des 309 communes d’ici fin novembre. La cheffe du Département des institutions et du territoire (DIT) organise dix soirées, une dans chaque district, réservées aux Municipalités. Le but: améliorer les relations entre le Conseil d’État et les autorités locales, et leur expliquer plusieurs gros dossiers, comme la facture sociale, l’aménagement, le Plan climat, etc.