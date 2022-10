Aménagement du territoire vaudois – Christelle Luisier veut plus de clarté et de cohérence Après le départ «d’un commun accord» du chef du développement territorial, la ministre explicite les exigences de ce poste très exposé. Lise Bourgeois

La conseillère d’État Christelle Luisier énonce trois mots-clés pour la conduite de l’aménagement du territoire: délai, cohérence, clarté. PATRICK MARTIN/24 HEURES

La nouvelle en a surpris plus d’un, il y a deux semaines. À la tête de l’aménagement du territoire, le directeur général Pierre Imhof s’en va après avoir passé un accord avec son employeur. Pour cause de confidentialité, on ne connaîtra pas les détails de cette séparation qui provient vraisemblablement d’une divergence de vues entre le haut commis et la conseillère d’État Christelle Luisier, présidente du Conseil d’État et directrice du territoire. Cette dernière a accepté de parler du poste lui-même, se défendant toutefois de le faire par rapport à Pierre Imhof, qui reste d’ailleurs en poste jusqu’au printemps.