Créateur d’images – «Christian Bérard rendait les gens heureux» Peintre, illustrateur de mode, conseiller des grands couturiers, créateur de costumes de théâtre et de ballet, le Français (1902-1949) défile, si pluriel, au Palais Lumière à Evian. Florence Millioud Henriques

Christian Bérard lors d’une répétition des «Bonnes» de Jean Genet, au Théâtre de l’Athénée à Paris en 1947, pièce pour laquelle il avait réalisé les décors. Il meurt deux ans plus tard. ROGER VIOLLET

Arbitre du goût et de l’élégance parisienne le jour et bien sûr dans les soirées, peintre dans l’intimité protectrice des heures nocturnes, Christian Bérard (1902-1949) n’a pas fait le choix entre la mode et l’art, l’illustration de mode pour «Vogue» ou «Harper’s Bazaar» et la décoration intérieure, les costumes de théâtre et la publicité: ses cordes vibraient à l’unisson d’un sens inné et d’une passion de créateur d’images.