Travail parlementaire délocalisé – Christian Lüscher emmène un peu de Berne à Genève La Commission de l’économie du National, que préside l’élu PLR, siège au World Economic Forum. Eric Budry

Christian Lüscher – ici aux côtés de son collègue de parti Beat Walti – est ravi d’avoir pu inviter «sa» commission à Genève. Frank Mentha

Il y a un nid d’élus fédéraux sur les hauts de Cologny, plus exactement sur le site du World Economic Forum (WEF). On y a même croisé Guy Parmelin, le président de la Confédération. L’explication est simple: l’importante Commission de l’économie et des redevances du Conseil national siège lundi et mardi en ses murs. C’est en effet le lieu choisi par le Genevois Christian Lüscher pour honorer la tradition qui veut que le président de la commission (qu’il est) emmène ses collègues dans son canton d’origine pour y tenir séance deux jours durant.

«Cela met un peu Genève au centre de la Suisse, commente l’élu PLR, rencontré lundi sur place. Certains parlementaires suisses alémaniques peinent à penser que Genève fait partie de la Confédération. Nous sommes pourtant l’un des poumons économiques de la Suisse. Je suis très satisfait que nous puissions travailler ici, au WEF. De plus, la vue sur le lac est tout simplement magnifique. Et le lac, c’est toute ma vie.»