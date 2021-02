Football – Christian Schneuwly: «La Pontaise m'avait manqué, pour de vrai» Le Fribourgeois vient de transiter du Lausanne-Sport, où il était indésirable, à Stade-Lausanne-Ouchy. Sans rancune pour le premier, avec ambition chez le second. Florian Vaney

Christian Schneuwly, d’un Lausanne à l’autre. Keystone

Christian, franchement, vous n'aviez pas envie de voir autre chose?

Pourquoi? Je suis bien ici. Je vis à Fribourg, où c'était important pour moi de garder mon pied-à-terre. On attend un enfant pour cet été, c'était hors de question de partir à l'étranger, par exemple.

D'accord, mais revenir à la Pontaise... Surtout quand on a connu la Tuilière.

Mais je l'aime bien ce stade, moi. J'y ai plein d'excellents souvenirs. Ils ont commencé tout jeune, quand on m'emmenait voir des matches du Lausanne-Sport. Mon frère Marco était plutôt Young Boys, moi plutôt LS. Puis ça a continué, jusqu'à la promotion de la saison dernière. Pour de vrai, la Pontaise m'avait manqué.

Comment vous y êtes-vous retrouvé une seconde fois?

Stade-Lausanne s'est montré réactif après l'annonce de mon départ. Jeudi dernier déjà je crois, le club m'a contacté. De mon côté, je cherchais à rebondir. On s'est rapidement entendu pour un accord et me voilà.

C'est quand, la première fois où vous avez vraiment entendu parler de Stade-Lausanne?

Pour être honnête, il n'y a pas très longtemps. Lorsqu'ils ont été promus en Challenge League, en fait. Par contre, si on parle des joueurs, c'est tout autre chose. Rüfli, Routis, Perrier... En 13 ans de carrière, c'est tout des gars que j'ai eu l'occasion de croiser et recroiser. Et puis, mon premier contact avec le SLO a été assez marquant.

Comment ça?

Les duels de la saison dernière avec le LS, c'était quelque chose. Il y avait eu notre défaite 3-0 au tout début. À la fin, c'est contre eux qu'on fête la promotion. Et entre deux, ils nous avaient mené la vie dure.

«Si on bute sur toutes les choses qu’on ne peut pas contrôler dans la vie, on n’avance pas.»

Ces bonnes impressions, vous les avez retrouvées à votre arrivée?

Tout à fait, oui. J'avais vu une équipe joueuse, qui aime avoir le ballon à l'époque. C'est toujours le cas.

Comment est-ce que le projet vous a été présenté?

Le club est ambitieux. On parle de promotion. Ce serait merveilleux que cela arrive cette saison déjà, mais ce n'est pas un drame si ça doit prendre plus de temps.

Et si cette promotion doit passer par un barrage contre, au hasard, le Lausanne-Sport?

(Rires). On m'a déjà soumis l'idée plusieurs fois. Mais je ne le souhaite vraiment pas au LS, même si y participer serait super pour nous.

Donc pas de rancune envers votre ancienne équipe?

C'est le football. Je mentirais si j'affirmais que ça n'a pas été dur à un moment. Mais si on bute sur toutes les choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie, on n'avance pas. La situation a toujours été claire avec Giorgio Contini et Souleymane Cissé. Je ne me voyais pas faire le cirque, ce n'est pas mon genre.

Même si on vous a fait comprendre qu'on ne comptait plus sur vous cet automne, le club a toujours loué votre attitude.

C'était important de rester dans un état positif. J'ai donné ce que j'avais à donner, j'ai essayé d'encadrer les plus jeunes, de leur montrer le chemin. Mais je l'ai aussi fait pour moi, dans une démarche individuelle, pour rester en forme, compétitif.

À partir de quand pourra-t-on vous voir porter le maillot de Stade-Lausanne?

Normalement, je serai qualifié pour le match de vendredi à Wil.