Pour savourer la promotion – Christian Schneuwly veut «finir en beauté» Même si le Lausanne-Sport est à l’abris de coup dur, le milieu de terrain est convaincu que le groupe voudra faire plaisir à leurs supporters. Jérôme Reynard

Vidéo Christian Schneuwly en interview. Jérôme Reynard

Il ne manque qu’un point au LS pour être officiellement promu en Super League. Et encore… Leur différence de buts (+42) est tellement supérieure à celle de Vaduz (+24) qu’on voit mal comment les Vaudois pourraient se faire souffler la première place par leur dernier contradicteur, même si celui-ci fait six points et qu’eux terminent par deux revers.

«Soulagé» par la défaite ayant éliminé Grasshopper de la course à la promotion automatique lundi, Lausanne compte toutefois «finir en beauté» et conclure de lui-même. «On veut aller chercher les deux victoires (ndlr: jeudi à Nyon face au SLO et dimanche à la Pontaise contre Wil), faire notre job», lance Christian Schneuwly, rencontré mercredi matin en marge de l’entraînement du LS dans le cadre d’une interview vidéo.

Le milieu de terrain de 32 ans revient également sur les difficultés traversées par les Vaudois après la pause liée à la crise sanitaire.