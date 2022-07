Nouvelles aux senteurs de Provence – Christian Vellas plonge «Au plus profond du moins profond» L’auteur genevois puise dans ses souvenirs d’enfance pour alimenter de courtes et savoureuses fictions. Benjamin Chaix

L'écrivain Christian Vellas, chez lui, à Conches. Il vient de publier un recueil de nouvelles divertissantes et gracieusement philosophiques. LAURENT GUIRAUD

Christian Vellas aime écrire court. Il est journaliste. Traquer les longueurs, il l’a toujours fait. Être efficace, rédiger pour ne pas être lu que par soi-même, telle est la règle pour cet écrivain resté trente-cinq ans chef d’édition à la «Tribune de Genève». Il tenait en même temps son fameux billet de 35 lignes, «Apartés». Notre journal se souvient de ses efforts pour aider stagiaires et journalistes confirmés à améliorer leur style. Les horaires d’édition, toujours tardifs, l’ont incité à prendre sa retraite un an avant l’heure, il y a de cela plusieurs années. «À la longue, c’était devenu très usant et frustrant pour la vie de famille», se souvient le journaliste.