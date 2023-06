Voile – Christian Wahl remporte son neuvième Bol d’Or Le skipper de Double You Team a coupé la ligne après 17 heures et 14 minutes de course pour s’adjuger la 84e édition de la mythique épreuve. Ruben Steiger

Christian Wahl (à gauche) et son équipage ont remporté le 84e Bol d’Or. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Il visait la victoire et il l’a eue. Le skipper genevois Christian Wahl a remporté la 84e édition du Bol d’Or. Celui qu’on surnomme le «sorcier du Léman» a franchi la ligne d’arrivée dimanche, à 3h14, après 17 heures et 14 minutes d’une course indécise.

À l’entrée du Petit Lac, la Double You Team de Christian Wahl était encore devancée par un équipage concurrent, mais elle a ensuite pris la tête au large de Coppet. «Nous étions alors trois bateaux séparés par dix mètres, avec Realteam Sailing et Patrimonium, a déclaré le vainqueur. Nous sommes parvenus à nous glisser sous Realteam Sailing et à creuser un léger avantage, que nous avons ensuite conservé jusqu’à la ligne d’arrivée.»

Christian Wahl s’adjuge l’épreuve pour la neuvième fois. Après ses succès en 2018 et 2022, il s’octroie même le droit de garder définitivement le Trophée du Bol d’Or.

Le M2 Swiss Medical Network du skipper Victor Casas a pris la deuxième place à plus de 18 minutes du vainqueur. Le podium a été complété par M2 Patronium de Loïc Preitner qui s’est fait cruellement fait dépasser à dix mètres de la ligne d’arrivée.

En tête durant la majorité de la course, le TF35 Real Team de Jérôme Clerc a finalement dû se contenter du quatrième rang.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

