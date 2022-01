Primaire populaire à gauche – Christiane Taubira écrase Anne Hidalgo Victorieuse de la Primaire populaire, Christiane Taubira a peu de chances de rallier la gauche, mais elle pourrait bien prendre la place d’Anne Hidalgo. Alain Rebetez - Paris

Christiane Taubira dimanche soir après l’annonce de sa victoire à la Primaire populaire. AFP

C’est le résultat que tout le monde attendait et il n’y a pas eu de surprise: Christiane Taubira est arrivée en tête de la Primaire populaire organisée hors partis par des militants de gauche. Sur les appréciations de 392’738 votants et selon une méthode de calcul dite «du jugement majoritaire» (où chaque candidat est noté sur une échelle qui va de «très bien» à «insuffisant»), elle obtient la note «bien +». Yannick Jadot arrive en deuxième position, noté «assez bien +», puis viennent Jean-Luc Mélenchon «assez bien -», Pierre Larrouturou, fondateur du microparti Nouvelle Donne, «passable +», et enfin Anne Hidalgo, qui n’arrive qu’en cinquième position, «passable +» elle aussi.