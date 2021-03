Élections communales – Christine Girod est candidate à la syndicature à Gland Réuni lundi soir, le groupe PLR a décidé de présenter la candidature de la municipale, qui sera en concurrence avec le syndic sortant Gérald Cretegny. Yves Merz

Christine Girod, candidate PLR à la syndicature de Gland.

Suite à la brillante élection de Christine Girod à la Municipalité de Gland, qui a terminé en première position du deuxième tour, avec 1279 voix, devant l’ensemble des candidats des Gens de Gland (GdG), et notamment du syndic sortant Gérald Cretegny (1105), le groupe PLR a décidé de lancer sa municipale pour l’élection à la syndicature du 25 avril. «En présentant Madame Girod, enfant de Gland et municipale depuis 2011, notre parti souhaite offrir à la population la possibilité d’une élection démocratique et d’un renouveau pour la syndicature de notre ville», a déclaré Victor Braune, président du Parti libéral-radical de Gland.

Dimanche dernier, une fois les résultats du 2e tour connus, le syndic Gérald Cretegny avait annoncé à «24 heures» son intention de se représenter au poste de syndic, qu’il occupe depuis 2006 (municipal depuis 1998). Ces deux grandes figures de Gland vont donc se retrouver face à face pour cette élection. Un choix qui n’a pas été proposé à la population glandoise depuis plusieurs législatures.

Élue au Conseil communal en 1989, Christine Girod, née en 1967, est devenue municipale en 2011, responsable du dicastère Enfance, Jeunesse et École. D’abord engagée en politique chez les Radicaux, elle a été vice-présidente du Parti radical cantonal en 2009, jusqu’au mariage avec les Libéraux en 2012. Très active, la municipale de Gland préside le Réseau d’accueil des Toblerones. Cette fille et sœur d’agriculteur est aussi musicienne, très impliquée dans la Fanfare de Gland.

La candidate à la syndicature précise que cette réflexion a été menée depuis plusieurs mois. «C’est une décision mûrement réfléchie. Ma candidature se place sous le signe du renouvellement et s’inscrit dans une volonté d’ouverture en proposant un choix à l’ensemble des Glandoises et des Glandois. Je souhaite apporter une vision rassembleuse pour la population, l’administration, les associations intercommunales, le Conseil communal et la Municipalité, ainsi que pour les partisans des deux formations politiques glandoises qui ne seront pas ou plus représentées à l’exécutif lors de la prochaine législature.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.